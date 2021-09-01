Найгучніший літній трансфер чемпіонату Іспанії все ж відбувся за кілька хвилин до закриття вікна.

Форвард Барселони Антуан Грізманн продовжить кар'єру в Атлетіко, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

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Керівництво мадридського клубу орендувало француза на сезон з можливістю продовження ще на рік. Каталонці запевняють, що в угоді між клубами є опція обов'язкового викупу гравця "матрацниками". Варто відзначити, що трансфер був під загрозою зриву, і необхідні документи були зібрані за кілька хвилин до закриття вікна.

Нагадаємо, Антуан раніше захищав кольори мадридського клубу (2014-2019 роки), після чого Грізманна придбала Барса, заплативши за гравця 120 млн євро.

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