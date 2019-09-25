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Гризманн оценил уровень своих выступлений в составе Барселоны

12:50 62 Читати українською
Гризманн оценил уровень своих выступлений в составе Барселоны
Антуан Гризманн / Reuters

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн продолжает свою адаптацию в составе каталонского гранда.

6’ Антуан Гризманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Гризманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

"У нас были неудачные периоды, но мы будем добавлять. Мы можем стать лучше и будем продолжать работать. У нас есть новички, которые должны адаптироваться к работе.

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Сейчас мы далеки от своей лучшей формы, но со временем мы добавим. Здесь другой футбол, он отличается от того, какой был у меня в Атлетико. Я играю на другой позиции. Я знал, что меня ждет, но буду прибавлять с каждой игрой.

Я играю не так уж и плохо, уже забил три мяча. Я работаю на команду, а если получается забить или ассистировать – еще лучше", – цитирует Гризманна Sport.es.

Напомним, именно французский форвард открыл счет во вчерашнем матче Ла Лиги против Вильярреала, который закончился победой Барселоны – 2:1.

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Теги
Испания Барселона Барселона Барселона - Вильярреал Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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