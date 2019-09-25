Гризманн оценил уровень своих выступлений в составе Барселоны

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн продолжает свою адаптацию в составе каталонского гранда.

"У нас были неудачные периоды, но мы будем добавлять. Мы можем стать лучше и будем продолжать работать. У нас есть новички, которые должны адаптироваться к работе.

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Сейчас мы далеки от своей лучшей формы, но со временем мы добавим. Здесь другой футбол, он отличается от того, какой был у меня в Атлетико. Я играю на другой позиции. Я знал, что меня ждет, но буду прибавлять с каждой игрой.

Я играю не так уж и плохо, уже забил три мяча. Я работаю на команду, а если получается забить или ассистировать – еще лучше", – цитирует Гризманна Sport.es.

Напомним, именно французский форвард открыл счет во вчерашнем матче Ла Лиги против Вильярреала, который закончился победой Барселоны – 2:1.

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