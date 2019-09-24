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Барселона могла обойтись без Гризманна, трансфер Неймара также не нужен, – кандидат в президенты каталонского клуба

14:03 131 Читати українською
Барселона могла обойтись без Гризманна, трансфер Неймара также не нужен, – кандидат в президенты каталонского клуба
Антуан Гризманн / Reuters

Предприниматель Виктор Фонт, который примет участие в предстоящих выборах на пост президента Барселоны, поделился мнением о трансферной политике клуба.

"Гризманн – отличный игрок, но в его переходе в Барселону не было необходимости. Говорят, что любой хороший игрок понадобится, но я так не думаю.

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То же думаю и о Неймаре. Не столько в спортивном аспекте – он один из 3-4 лучших игроков мира – сколько из-за финансовых рисков, а также из-за того, что он обманул нас.

Время Неймара в Барселоне прошло, нам нужно делать ставку на других игроков. Мы счастливы, что в этом сезоне появились такие таланты из Ла Масии, как Ансу Фати. Лучше делать ставку на него, чем возвращаться в прошлое", – сказал Фонт в эфире Radio Marca.

Напомним, следующие выборы президента Барселоны запланированы на 2021, в данный момент эту должность занимает Жозеп-Мария Бартомеу.

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Барселона Барселона Испания Неймар в Барселону Антуан Гризманн Антуан Гризманн Трансферы Трансферы Барселоны
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