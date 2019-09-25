Грізманн оцінив рівень своїх виступів у складі Барселони

Нападник Барселони Антуан Грізманн продовжує свою адаптацію у складі каталонського гранда.

"У нас були невдалі періоди, але ми будемо додавати. Ми можемо стати кращими і будемо продовжувати працювати. У нас є новачки, які повинні адаптуватися до роботи.

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Зараз ми далекі від своєї найкращої форми, але з часом ми додамо. Тут інший футбол, він відрізняється від того, що був у мене в Атлетіко. Я граю на іншій позиції. Я знав, що мене чекає, але буду додавати з кожною грою.

Я граю не так вже й погано, вже забив три м'ячі. Я працюю на команду, а якщо виходить забити або асистувати – ще краще", – цитує Грізманна Sport.es.

Нагадаємо, саме французький форвард відкрив рахунок у вчорашньому матчі Ла Ліги проти Вільяреала, який закінчився перемогою Барселони – 2:1.

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