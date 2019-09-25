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Грізманн оцінив рівень своїх виступів у складі Барселони

12:50 341 Читать на русском
Грізманн оцінив рівень своїх виступів у складі Барселони
Антуан Грізманн / Reuters

Нападник Барселони Антуан Грізманн продовжує свою адаптацію у складі каталонського гранда.

6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

"У нас були невдалі періоди, але ми будемо додавати. Ми можемо стати кращими і будемо продовжувати працювати. У нас є новачки, які повинні адаптуватися до роботи.

Барселона могла обійтись без Грізманна, трансфер Неймара також не потрібен, – кандидат у президенти каталонського клубу

Зараз ми далекі від своєї найкращої форми, але з часом ми додамо. Тут інший футбол, він відрізняється від того, що був у мене в Атлетіко. Я граю на іншій позиції. Я знав, що мене чекає, але буду додавати з кожною грою.

Я граю не так вже й погано, вже забив три м'ячі. Я працюю на команду, а якщо виходить забити або асистувати – ще краще", – цитує Грізманна Sport.es.

Нагадаємо, саме французький форвард відкрив рахунок у вчорашньому матчі Ла Ліги проти Вільяреала, який закінчився перемогою Барселони – 2:1.

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02:23
2175
Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Вільяреал Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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