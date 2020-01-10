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Гризманн не смог найти объяснений поражению от Атлетико и вылету из Суперкубка Испании

10 января 08:00 193 Читати українською
Гризманн не смог найти объяснений поражению от Атлетико и вылету из Суперкубка Испании
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал результат полуфинала Суперкубка Испании против Атлетико (2:3).

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Я не знаю, как объяснить наше поражение. Также я не могу найти причины наших ошибок, в конце концов, соперник отдал все силы, и это стоило нам победы.

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Вы должны следить за игрой, работать и совершенствоваться. Если мы улучшимся, то можем быть выше. Ошибки? Например, я ошибся с пасом на Умтити. Маленькие вещи, которые приводят к поражению в матче, чемпионате, Лиге чемпионов. Работай – вот и все. VAR существует, чтобы помогать футболу. Иногда это помогает тебе, а иногда идет против тебя, но это так", – цитирует Гризманна AS.

К слову, француз смог поразить ворота своей бывшей команды и вывести Барселону вперед, однако Атлетико ответил двумя голами от Мораты и Корреа.

Атлетико переиграл Барселону в скандальном матче с пятью забитыми голами – мадридцы вышли в финал Суперкубка Испании

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Испания Барселона Барселона Антуан Гризманн Антуан Гризманн Суперкубок Испании Барселона - Атлетико
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