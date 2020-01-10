Гризманн не смог найти объяснений поражению от Атлетико и вылету из Суперкубка Испании

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал результат полуфинала Суперкубка Испании против Атлетико (2:3).

"Я не знаю, как объяснить наше поражение. Также я не могу найти причины наших ошибок, в конце концов, соперник отдал все силы, и это стоило нам победы.

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Вы должны следить за игрой, работать и совершенствоваться. Если мы улучшимся, то можем быть выше. Ошибки? Например, я ошибся с пасом на Умтити. Маленькие вещи, которые приводят к поражению в матче, чемпионате, Лиге чемпионов. Работай – вот и все. VAR существует, чтобы помогать футболу. Иногда это помогает тебе, а иногда идет против тебя, но это так", – цитирует Гризманна AS.

К слову, француз смог поразить ворота своей бывшей команды и вывести Барселону вперед, однако Атлетико ответил двумя голами от Мораты и Корреа.

Атлетико переиграл Барселону в скандальном матче с пятью забитыми голами – мадридцы вышли в финал Суперкубка Испании