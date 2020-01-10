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Грізманн не зміг знайти пояснень поразці від Атлетіко і вильоту із Суперкубка Іспанії

08:00 913 Читать на русском
Грізманн не зміг знайти пояснень поразці від Атлетіко і вильоту із Суперкубка Іспанії
Антуан Грізманн / Getty Images

Нападник Барселони Антуан Грізманн прокоментував результат півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (2:3).

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Я не знаю, як пояснити нашу поразку. Також я не можу знайти причини наших помилок, зрештою, суперник віддав усі сили, і це коштувало нам перемоги.

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Ви повинні стежити за грою, працювати та вдосконалюватися. Якщо ми покращимось, то можемо бути вище. Помилки? Скажімо, я помилився з пасом на Умтіті. Маленькі речі, які призводять до поразки у матчі, чемпіонаті, Лізі чемпіонів. Працюй – от і все. VAR існує, щоб допомогати футболу. Іноді це допомагає тобі, а іноді йде проти, але це так", – цитує Грізманна AS.

До слова, француз зміг вразити ворота своєї колишньої команди і вивести Барселону вперед, однак Атлетіко відповів двома голами від Морати та Корреа.

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Теги
Іспанія Суперкубок Іспанії Барселона - Атлетіко Барселона Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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