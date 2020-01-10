Грізманн не зміг знайти пояснень поразці від Атлетіко і вильоту із Суперкубка Іспанії

Нападник Барселони Антуан Грізманн прокоментував результат півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (2:3).

"Я не знаю, як пояснити нашу поразку. Також я не можу знайти причини наших помилок, зрештою, суперник віддав усі сили, і це коштувало нам перемоги.

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Ви повинні стежити за грою, працювати та вдосконалюватися. Якщо ми покращимось, то можемо бути вище. Помилки? Скажімо, я помилився з пасом на Умтіті. Маленькі речі, які призводять до поразки у матчі, чемпіонаті, Лізі чемпіонів. Працюй – от і все. VAR існує, щоб допомогати футболу. Іноді це допомагає тобі, а іноді йде проти, але це так", – цитує Грізманна AS.

До слова, француз зміг вразити ворота своєї колишньої команди і вивести Барселону вперед, однак Атлетіко відповів двома голами від Морати та Корреа.

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