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Фелиш устроил стычки с Месси, Суаресом и Альбой в полуфинале Суперкубка Испании

9 января 23:00 806 Читати українською
Фелиш устроил стычки с Месси, Суаресом и Альбой в полуфинале Суперкубка Испании
Жоау Фелиш / Reuters

Первый тайм полуфинала Суперкубка Испании между Атлетико и Барселоной не обошелся без эмоциональных столкновений игроков.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Самым заметным участником игры стал форвард Атлетико Жоау Фелиш.

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Сначала молодой португалец столкнулся с Жорди Альбой. Защитник Барселоны пальцем ткнул в лицо оппонента, однако Фелиш быстро оттолкнул его руку. Второй инцидент произошел уже после свистка на перерыв. Лионель Месси подошел к нападающему "матрасников" и выразил недовольство его поведением, однако претензии аргентинца не слишком впечатлили Фелиша. 20-летний талант не испугался и Луиса Суареса, который подбежал помогать Месси.

В конце концов, толпу игроков удалось успокоить и отправить отдыхать. Интересно, что Фелиш так и не получил желтую карточку, зато арбитр наградил "горчичниками" Суареса и Савича.

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