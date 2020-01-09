Фелиш устроил стычки с Месси, Суаресом и Альбой в полуфинале Суперкубка Испании

Первый тайм полуфинала Суперкубка Испании между Атлетико и Барселоной не обошелся без эмоциональных столкновений игроков.

Самым заметным участником игры стал форвард Атлетико Жоау Фелиш.

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Сначала молодой португалец столкнулся с Жорди Альбой. Защитник Барселоны пальцем ткнул в лицо оппонента, однако Фелиш быстро оттолкнул его руку. Второй инцидент произошел уже после свистка на перерыв. Лионель Месси подошел к нападающему "матрасников" и выразил недовольство его поведением, однако претензии аргентинца не слишком впечатлили Фелиша. 20-летний талант не испугался и Луиса Суареса, который подбежал помогать Месси.

В конце концов, толпу игроков удалось успокоить и отправить отдыхать. Интересно, что Фелиш так и не получил желтую карточку, зато арбитр наградил "горчичниками" Суареса и Савича.

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