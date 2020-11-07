Француз не смог пробить Клаудио Браво ударом с отметки в матче против Бетиса, таким образом, не реализовав уже четвертый подряд пенальти, сообщает Squawka.

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Отметим, что Антуан трижды не смог забить с 11-метровой отметки в составе сборной Франции, а в составе Барселоны впервые исполнил приговор арбитра в отсутствие Месси.

К слову, Гризманн 8 раз появлялся в составе Барселоны в текущем сезоне, отметившись лишь однажды.

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