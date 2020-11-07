Форвард Барселони Антуан Грізманн продовжив невтішну серію з невдалими ударами з позначки.

Француз не зміг пробити Клаудіо Браво ударом з позначки у матчі проти Бетіса, таким чином не реалізувавши вже четвертий поспіль пенальті, повідомляє Squawka.

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Відзначимо, що Антуан тричі не зміг забити з 11-метрової позначки у складі збірної Франції, а у складі Барселони вперше виконав вирок арбітра за відсутності Мессі.

До слова, Грізманн 8 разів з'являвся у складі Барселони у поточному сезоні, відзначившись лише одного разу.

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