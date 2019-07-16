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Гризманн дважды опозорился на первой тренировке в Барселоне – эпичное видео

09:30 186 Читати українською
Гризманн дважды опозорился на первой тренировке в Барселоне – эпичное видео
Гризманн / фото: ФК Барселона

Французский форвард Антуан Гризманн в понедельник, 15 июля, провел первую тренировку в составе Барселоны.

Во время занятия Гризманну дважды прокинул мяч между ног. Стоит отметить, что 28-летний игрок отнесся к этой ситуации с юмором.

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12 июля Барселона официально объявила о переходе Гризманн за 120 миллионов евро. Игрок заключил с клубом 5-летний контракт.

К слову, Атлетико считает, что переход был оформлен раньше и требует у "блаугранас" еще 80 млн евро.

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Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания футбольные курьёзы Видеоновости
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