toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Игроки Барселоны "отлупили" Гризманна во время первой тренировки француза

13:12 93 Читати українською
Игроки Барселоны "отлупили" Гризманна во время первой тренировки француза
Новички Барселоны / Барселона

Новички Барселоны прошли своеобразное посвящение во время первой тренировки с командой.

Игроки Барселоны перед первой тренировкой на предсезонных сборах устроили традиционный "коридор пинков" для летних новичков команды.

Гризманн: Возможно, Суарес и Месси злятся на меня, но я постараюсь все исправить

Под руку партнеров попали нападающий Антуан Гризманн, хавбек Фрэнки де Йонг и голкипер Нето. Все они перешли в каталонский клуб этим летом.

К слову, Барселона лишь недавно оформила скандальный переход Гризманна из Атлетико, мадридский клуб требует у "блаугранас" еще 80 млн евро.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Спортивный директор Аталанты хотел заблокировать трансфер Малиновского – пришлось вмешаться президенту клуба
08:50
541
Теги
Барселона Барселона Испания Видеоновости Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Антуан Гризманн Антуан Гризманн Норберто Нето Норберто Нето
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
22
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук