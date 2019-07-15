Игроки Барселоны "отлупили" Гризманна во время первой тренировки француза

Новички Барселоны прошли своеобразное посвящение во время первой тренировки с командой.

Игроки Барселоны перед первой тренировкой на предсезонных сборах устроили традиционный "коридор пинков" для летних новичков команды.

Гризманн: Возможно, Суарес и Месси злятся на меня, но я постараюсь все исправить

Под руку партнеров попали нападающий Антуан Гризманн, хавбек Фрэнки де Йонг и голкипер Нето. Все они перешли в каталонский клуб этим летом.

К слову, Барселона лишь недавно оформила скандальный переход Гризманна из Атлетико, мадридский клуб требует у "блаугранас" еще 80 млн евро.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів