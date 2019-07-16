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Грізманн двічі зганьбився на першому тренуванні в Барселоні – епічне відео

09:30 2527 Читать на русском
Грізманн двічі зганьбився на першому тренуванні в Барселоні – епічне відео
Антуан Грізманн / фото: ФК Барселона

Французький форвард Антуан Грізманн в понеділок, 15 липня, провів перше тренування у складі Барселони.

Під час заняття Грізманну двічі прокинули м'яч поміж ніг. Варто відзначити, що 28-річний гравець поставився до цієї ситуації з гумором.

Гравці Барселони "відлупцювали" Грізманна під час першого тренування француза

12 липня Барселона офіційно оголосила про перехід Грізманна за 120 мільйонів євро. Гравець уклав з клубом 5-річний контракт.

До слова, Атлетіко вважає, що перехід було оформлено раніше і вимагає у "блаугранас" ще 80 млн євро.

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Теги
Іспанія футбольні курйози Відеоновини Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона
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