Грізманн двічі зганьбився на першому тренуванні в Барселоні – епічне відео

Збірна України — 15 лип 2893
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Лунін – лідер голосування Golden Boy-2019
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Твіттеріада. Погроза Мілевського, Мессі зализує рани, жона Франа Соля демонструє груди – в умовах суворої секретностіОвертайм — 15 лип 8971
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Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІУкраїна — 15 лип 4129
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Карпати перемогли збірну України – перша поразка "синьо-жовтих" у Львові, епічний автогол та історичне дежавюЗбірна України — 15 лип 3930
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Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії АІталія — 15 лип 8848