Гризманн: Барселона строит непобедимую команду

Звездный новичок Барселоны Антуан Гризманн считает, что каталонцев будет невозможно остановить в следующем сезоне.

"Барселона создает команду, которая напоминает чит-код в видеоигре. У нас невероятная команда, отличные игроки, а решать, кто играет, будет тренер. Мы готовы наслаждаться собой на поле и делать болельщиков и самих себя счастливыми.

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Играть в одной команде с Месси – это будет впечатляюще. Хочу видеть, как он исполняет различные штучки на тренировках. Постараюсь их повторить или сделать в своем стиле.

Познакомлюсь с Лео на поле и за его пределами. Я буду готов сделать все, что нужно: для него, для клуба и для других одноклубников", – цитирует Гризманна AS.

Напомним, 12 июля Барселона официально объявила о переходе Гризманна за 120 миллионов евро. Игрок заключил с клубом 5-летний контракт.

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