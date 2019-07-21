toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ ГАРЕТ БЕЙЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР

Гризманн: Барселона строит непобедимую команду

21:01 12 Читати українською
Гризманн: Барселона строит непобедимую команду
Антуан Гризманн вместе с Нето и де Йонгом / Marca

Звездный новичок Барселоны Антуан Гризманн считает, что каталонцев будет невозможно остановить в следующем сезоне.

"Барселона создает команду, которая напоминает чит-код в видеоигре. У нас невероятная команда, отличные игроки, а решать, кто играет, будет тренер. Мы готовы наслаждаться собой на поле и делать болельщиков и самих себя счастливыми.

Барселона отправилась в турне в Японию: Гризманн – в списке, Месси отсутствует

Играть в одной команде с Месси – это будет впечатляюще. Хочу видеть, как он исполняет различные штучки на тренировках. Постараюсь их повторить или сделать в своем стиле.

Познакомлюсь с Лео на поле и за его пределами. Я буду готов сделать все, что нужно: для него, для клуба и для других одноклубников", – цитирует Гризманна AS.

Напомним, 12 июля Барселона официально объявила о переходе Гризманна за 120 миллионов евро. Игрок заключил с клубом 5-летний контракт.

Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне

blog_ava
Динамо – Колос: прямая онлайн-трансляция матча
15:50
844
Теги
Лионель Месси Лионель Месси Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
46
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук