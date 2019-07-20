Барселона отправилась в турне в Японию: Гризманн – в списке, Месси отсутствует

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде взял 26 исполнителей на предсезонный турнир, который пройдет в Японии.

Делегация Барселоны уже вылетела в Японию, где в рамках предсезонного турне сыграет против Челси (23 июля) и Виссел Кобе (27 июля). В списке чемпионов Испании 26 футболистов, информирует официальный сайт "блаугранас".

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Среди них – новички Фрэнки де Йонг и Антуан Гризманн, которые перешли из Аякса и Атлетико соответственно. В то же время нет игроков, которые принимали участие в Копа Америка-2019: Лионель Месси, Луис Суарес, Филиппе Коутиньо и Артур. Указанные исполнители присоединятся к чемпионам Испании уже в августе.

Напомним, 4 августа Барселона сыграет с Арсеналом на Камп Ноу в поединке за трофей Гампера, после чего отправится в США, где продолжит подготовку к сезону 2019/20.

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