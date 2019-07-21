Грізманн: Барселона будує непереможну команду

Антуан Грізманн разом з Нето та де Йонгом / Marca

Зірковий новачок Барселони Антуан Грізманн вважає, що каталонців буде неможливо зупинити у наступному сезоні.

"Барселона створює команду, яка нагадує чіт-код у відеогрі. У нас неймовірна команда, відмінні гравці, а вирішувати, хто грає, буде тренер. Ми готові насолоджуватися собою на полі і робити уболівальників і самих себе щасливими.

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Грати в одній команді з Мессі – це буде вражаюче. Хочу бачити, як він виконує різні штучки на тренуваннях. Постараюся їх повторити або зробити у своєму стилі.

Познайомлюся з Лео на полі і за його межами. Я буду готовий зробити все, що потрібно: для нього, для клубу і для інших одноклубників", – цитує Грізманна AS.

Нагадаємо, 12 липня Барселона офіційно оголосила про перехід Грізманна за 120 мільйонів євро. Гравець уклав з клубом 5-річний контракт.

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