Грінвуд підхопив коронавірус
18:23 - Читать на русском
Нападник англійського Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд захворів на сумнозвісний COVID-19.
Форвард здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Грінвуд захворів напередодні виїзду манкуніанців до Уотфорда. Нападник пішов на самоізоляцію. Керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер замінив юніора іншим англійським вінгером – Джейдоном Санчо.
До слова, в нинішньому сезоні Мейсон Грінвуд провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.
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