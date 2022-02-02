Атакувальний півзахисник МЮ Мейсон Грінвуд вийшов під заставу, але жодних звинувачень з гравця не знято.

Нагадаємо, вінгер "червоних дияволів" був заарештований після появи фото та відео, на яких зображена його дівчина Гаррієт Робсон. Вона розповіла, що футболіст змушував її до сексу і побив.

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Поліція заарештувала Грінвуда в його будинку, а пізніше гравця звинуватили не лише у зґвалтуванні та завданні тілесних ушкоджень, а й у погрозі вбивством. Сьогодні, 2 лютого, поліція Великого Манчестера відпустила 20-річного чоловіка під заставу до остаточного завершення розслідування інциденту, повідомляє Sky Sports.

При цьому правоохоронці офіційно не назвали імені затриманого. Це пов'язано з тим, що слідчі дії ще не завершені.

Манчестер Юнайтед ще раніше відсторонив свого гравця від тренувань до фінальної крапки у справі. У поточному сезоні Грінвуд зіграв 24 матчі, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.

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