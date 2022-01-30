"Мы впервые узнали обо всем этом сегодня в 6 утра. Это ужасно. Мне пришлось смириться со всем этим. Как отец, вы не хотите знать, что с вашей дочкой случается что-то подобное.

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Вокруг было полно полиции, а дочь написала заявление. Она сообщила, что ее телефон взломали. Мы сказали ей стереть все публикации, что она и сделала. Но сейчас оно уже распространилось, уже поздно.

Она опустошена, потому что не хотела публиковать это. Мы знаем Мейсона давно. Он был частью нашей семьи в течение двух или трех лет. Их отношения не были хорошими за последние несколько месяцев. Она полностью опустошена всем этим. Они были очень влюблены друг в друга и некоторое время были вместе. Сейчас этим занимается полиция", – заявил Робсон в комментарии Mirror.

Напомним, ранее в соцсетях Герриет появились кадры с синяками и побоями, которые ей якобы нанес 20-летний Гринвуд.

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