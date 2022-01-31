Полиция не отпустила Мейсона Гринвуда и продолжает допрашивать форварда по делу об избиении его девушки Герриет Робсон, сообщает ВВС.

Девушка Гринвуда обвинила форварда Манчестер Юнайтед в жестоком избиении до крови – жуткое видео

Уже второй день идет расследование, а Манчестер Юнайтед отстранил 20-летнего нападающего, пока выясняются все обстоятельства. Напомним, девушка Мейсона накануне опубликовала в сети фото синяков и побоев, которые ей якобы нанес футболист Юнайтед.

Несколько известных компаний, включая Nike, уже разорвали рекламные контракты с Гринвудом.

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