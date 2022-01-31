Поліція не відпустила Мейсона Грінвуда та продовжує допитувати форварда у справі щодо побиття його дівчини Геррієт Робсон, повідомляє ВВС.

Дівчина Грінвуда звинуватила форварда Манчестер Юнайтед у жорстокому побитті до крові – моторошне відео

Вже другий день триває розслідування, а Манчестер Юнайтед відсторонив 20-річного нападника поки з'ясовуються усі обставини. Нагадаємо, дівчина Мейсона напередодні опублікувала в мережі фото синців та побоїв, які їй нібито завдав футболіст Юнайтед.

Кілька відомих компаній, включно з Nike, вже розірвали рекламні контракти з Грінвудом.

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