Нападающий Хетафе Мейсон Гринвуд получил предложение выступать за сборную Ямайки, информирует Voetbal International. О желании привлечь экс-игрока Манчестер Юнайтед ямайским СМИ сообщил главный тренер национальной команды Хеймир Халлгримссон.

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"Мы хотим, чтобы в нашей команде были лучшие таланты. Если Мейсон вернется к своей прежней форме, то у него определенно будет достаточный уровень, чтобы помочь сборной Ямайки", – отметил Халлгримссон.

На прошедших выходных Гринвуд забил свой первый мяч с января 2022 года – в ворота Сельты.

Ранее англичанин был арестован полицией по подозрению в нападении и изнасиловании. Это дело целый год висело над его карьерой как темные тучи. В феврале 2023 года все обвинения внезапно были сняты, но Манчестер Юнайтед всё равно решил отдать игрока в аренду.

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