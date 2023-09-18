Воспитанник Манчестер Юнайтед надолго остался без футбола из-за обвинений в насилии в отношении своей девушки. В последний раз Гринвуд играл за МЮ еще в январе 2022 года. Хотя вина не была доказана, клуб решил не возвращать игрока в команду.

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Нынешний сезон Мейсон проведет в Хетафе, где будет выступать на правах аренды. Накануне англичанин дебютировал в Ла Лиге, выйдя на замену за 15 минут до конца основного времени матча с Осасуной и успел заработать угловой, с которого мадридцы забили победный гол.

Впрочем, радость от возвращения на поле и победы команды затмило поведение болельщиков гостей. Фаны Осасуны накинулись на скандального новичка соперников, скандируя оскорбления, сообщает Goal. "Гринвуд, умри", – звучало с трибун.

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