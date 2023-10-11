Нападник Хетафе Мейсон Грінвуд отримав пропозицію виступати за збірну Ямайки, інформує Voetbal International. Про бажання залучити екс-гравця Манчестер Юнайтед ямайським ЗМІ повідомив головний тренер національної команди Хеймір Халлгрімссон.

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"Ми хочемо, щоб у нашій команді були найкращі таланти. Якщо Мейсон повернеться до своєї колишньої форми, то у нього безумовно буде достатній рівень, щоб допомогти збірній Ямайки", – зазначив Халлгрімссон.

Минулими вихідними Грінвуд забив свій перший м'яч із січня 2022 року – у ворота Сельти.

Раніше англійця заарештувала поліція за підозрою в нападі та зґвалтуванні. Ця справа цілий рік висіла над його кар'єрою як темні хмари. У лютому 2023 року всі звинувачення раптово було знято, але Манчестер Юнайтед все одно вирішив віддати гравця в оренду.

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