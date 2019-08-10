Гримм прокомментировал слухи о своей отставке с поста президента УПЛ

Глава УПЛ Томас Гримм рассказал о едином пуле и прокомментировал информацию о своей отставке.

"Все будет зависеть от ситуации с единым пулом. Мы не отпустили эту ситуацию и ищем решение. В понедельник встречаюсь с журналистами, чтобы обсудить вопрос с телеправами и другие темы.

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Карпаты не имели права отзывать свой голос. Это то же, если бы вы проголосовали на выборах президента Украины, а через несколько дней захотели переголосовать или забрать свой голос.

Большинство на общем собрании УПЛ проголосовало за единый телепул, в демократической стране все другие должны были принять это решение.

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У меня есть идеи, которые хотелось бы реализовать в УПЛ. Не берусь сейчас сказать, какой именно момент может стать поворотным, когда я скажу, что все, нам не по пути. Но когда это произойдет – я покину пост президента УПЛ", – цитирует Гримма Тribuna.com.