Гримм хочет покинуть пост президента УПЛ, – журналист

Томас Гримм готов подать в отставку с поста главы Украинской Премьер-лиги.

"Сейчас ведутся консультации и переговоры. К концу недели ситуация с Гриммом и его работой в Украине прояснится окончательно. С большой долей вероятности можно утверждать, что он покинет свой пост.

Карпаты выйдут из единого телепула и подпишут контракт с "2+2", – СМИ

На решение Гримма повлияла ситуация с единым пулом – сначала 4, а теперь уже 5 клубов отказались подчиниться УПЛ и заключить контракты с каналом "Футбол 1/2", – написал в своем Телеграмм-канале журналист Кирилл Крыжановский.

"Клубы не могут продавать права на показ матчей другим телеканалам", – Гримм рассказал о борьбе за единый телепул УПЛ

Напомним, швейцарец Томас Гримм возглавил УПЛ в марте 2018 года.