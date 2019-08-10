Грімм прокоментував чутки про свою відставку з посади президента УПЛ

Очільник УПЛ Томас Грімм розповів про єдиний пул та прокоментував інформацію про свою відставку.

"Все буде залежати від ситуації з єдиним пулом. Ми не відпустили цю ситуацію і шукаємо рішення. У понеділок зустрічаюся з журналістами, щоб обговорити питання з телеправами та інші теми.

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Карпати не мали права відкликати свій голос. Це те ж, якби ви проголосували на виборах президента України, а через кілька днів захотіли переголосувати або забрати свій голос.

Більшість на загальних зборах УПЛ проголосували за єдиний телепул, в демократичній країні всі інші повинні були прийняти це рішення.

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У мене є ідеї, які хотілося б реалізувати в УПЛ. Не беруся зараз сказати, який саме момент може стати поворотним, коли я скажу, що все, нам не по дорозі. Але коли це станеться – я покину посаду президента УПЛ", – цитує Грімма Тribuna.com.