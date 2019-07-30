Грімм хоче покинути посаду президента УПЛ, – журналіст

Томас Грімм готовий подати у відставку з посади очільника української Прем'єр-ліги.

"Наразі ведуться консультації і переговори. До кінця тижня ситуація з Гріммом і його роботою в Україні проясниться остаточно. З великою долею ймовірності можна стверджувати, що він покине свою посаду.

Карпати вийдуть з єдиного телепулу і підпишуть контракт з "2+2", – ЗМІ

На рішення Грімма вплинула ситуація з єдиним пулом – спочатку 4, а тепер вже 5 клубів відмовилися підкоритися УПЛ і укласти контракти з каналом "Футбол 1/2", – написав у своєму Телеграм-каналі журналіст Кирило Крижановський.

"Клуби не можуть продавати права на показ матчів іншим телеканалам", – Грімм розповів про боротьбу за єдиний телепул УПЛ

Нагадаємо, швейцарець Томас Грімм очолив УПЛ в березні 2018 року.