Полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш не собирается громко праздновать победу над Севильей в матче за Суперкубок УЕФА.

"Нет, Гвардиола запретил празднование. Слушайте, мы отправимся домой, вкусно поедим и расслабимся.

Манчестер Сити – Севилья: Гвардиола установил очередной рекорд, выиграв Суперкубок УЕФА

У нас следующий матч через... Какой сегодня день? Через три дня. Восстановление, а затем – возвращение в АПЛ", – цитирует Грилиша Goal.

"Горожане" выиграли впервые в истории Суперкубок УЕФА, обыграв Севилью после серии пенальти (5:4). Манчестер Сити сыграет в чемпионате Англии в субботу, 19 августа, против Ньюкасла. Встреча запланирована на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что победу в Лиге чемпионов игроки "горожан" бурно праздновали на Ибице с немалым количеством алкоголя.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Севилью в серии пенальти