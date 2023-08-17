Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш не збирається гучно святкувати перемогу над Севільєю в матчі за Суперкубок УЄФА.

"Ні, Гвардіола заборонив святкування. Слухайте, ми вирушимо додому, смачно поїмо і розслабимося.

Манчестер Сіті – Севілья: Гвардіола встановив черговий рекорд, вигравши Суперкубок УЄФА

У нас наступний матч через... Який сьогодні день? Через три дні. Відновлення, а потім – повернення до АПЛ", – цитує Гріліша Goal.

"Містяни" виграли вперше в історії Суперкубок УЄФА, обігравши Севілью після серії пенальті (5:4). Манчестер Сіті зіграє в чемпіонаті Англії в суботу, 19 серпня, проти Ньюкасла. Зустріч запланована на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що перемогу в Лізі чемпіонів гравці "містян" бурхливо святкували на Ібіці з чималою кількістю алкоголю.

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті