Сегодня, 22 апреля, Григорий Суркис был задержан в пункте пропуска Краковец Львовской области. Нардеп от уже бывшей фракции ОПЗЖ пытался вывести из Украины 13 пар незадекларированных часов.

Григорий Суркис задержан на границе – нардеп пытался вывезти из Украины 13 пар часов

Какое-то время пограничники не выпускали Суркиса ни в Польшу, ни в Украину. В итоге брат президента Динамо выехал из страны и находится в Польше. В отличие от часов – украшения остались в Украине. Их вывезти не разрешили, но соответствующий протокол о недекларировании так и не составили, сообщает Украинская правда.

Все 13 пар часов являются личной собственностью Григория Суркиса и указаны в его ежегодной электронной декларации, которую подал народный избранник.

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