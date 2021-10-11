"Я познакомился с Ринатом, когда ему было 18 лет. По-моему, это было на каком-то дне рождения, на который он приехал в Киев. После этого некоторое время наши пути не пересекались. Мы общались с ним в Монако, Григорий Суркис убеждал его, что надо брать Шахтер, потому что команда с традициями, кубковая, бойцовская.

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Нельзя было, чтобы Шахтер ушел в небытие. Может быть, и это послужило тому, что Ринат Леонидович принял такое решение. Возможно, он действительно прислушался. Некоторые входят в это постепенно, а он прямо с первого дня взялся за команду", – отметил Игорь Суркис в комментарии Футбол News.

Напомним, Ахметов стал президентом Шахтера в 1996 году, сделав донецкий клуб одним из грандов украинского футбола.

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