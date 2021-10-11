"Я познайомився з Рінатом, коли йому було 18 років. По-моєму, це було на якомусь дні народження, на який він приїхав до Києва. Після цього деякий час наші шляхи не перетиналися. Ми спілкувалися з ним в Монако, Григорій Суркіс переконував його, що треба брати Шахтар, тому що команда з традиціями, кубкова, бійцівська.

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Не можна було, щоб Шахтар пішов у небуття. Можливо, і це послужило тому, що Рінат Леонідович ухвалив таке рішення. Можливо, він дійсно прислухався. Деякі входять у це поступово, а він прямо з першого дня взявся за команду", – наводить слова Ігоря Суркіса Футбол News.

Нагадаємо, Ахметов став президентом Шахтаря у 1996 році, зробивши донецький клуб одним із грандів українського футболу.

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