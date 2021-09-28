Ахметов объяснил бразильский вектор Шахтера
Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов рассказал, как у "горняков" появилась тесная связь с Бразилией.
"У нас очень сильные игроки и сильная команда с огромным потенциалом. А еще у нас высокопрофессиональные скауты, которые находят большие таланты и приглашают их в Шахтер.
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Футболисты часто приезжают к нам молодыми игроками, получают в Шахтере колоссальнейший опыт, растут вместе с клубом, помогают завоевывать трофеи, а клуб, в свою очередь, помогает им достичь уровня лучших команд Европы и мира.
Бразильские футболисты очень талантливые и креативные, они могут на поле сделать настоящий зрелищный спектакль. И мне это очень нравится. Я убежден, что нашим болельщикам тоже. Потому что главное для нас – не просто завоевывать трофеи, а красивая, атакующая игра", – отметил функционер в интервью La Repubblica.
Напомним, что первым бразильцем в истории Шахтера стал нападающий Брандау. Он защищал цвета "горняков" в 2002-2008 гг. Ныне в заявке донетчан 11 бразильцев и два уроженца страны карнавалов с украинским паспортом.
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