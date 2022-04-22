Почётный член УЕФА и бывший президент Динамо Григорий Суркис через свою пресс-службу сообщил о деталях своего скандального выезда в Польшу.

"В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады во время Пасхальных праздников Григорий Суркис уехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки – лечение.

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После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал оставшиеся в Украине часы своим помощникам. Сам народный депутат в установленном законом порядке уехал в Польшу", – приводит слова пресс-службы Григория Суркиса Interfax.

Напомним, попытка депутата пересечь границу между Украиной и Польшей привела к скандалу – Суркис будто бы пытался вывезти 13 часов из страны, однако его остановила Таможенная служба.

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