Суркис: После победы Украины в войне хотим видеть Боруссию Д в Киеве
Президент Динамо Игорь Суркис после благотворительного поединка с дортмундцами пригласил соперника в столицу Украины.
"После победы Украины в этой войне мы хотим видеть Боруссию Д в Киеве.
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Наши болельщики выразят свое уважение и восхищение этим клубом, протянувшим руку помощи украинцам", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.
Напомним, накануне Динамо в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" на Сигнал Идуна Парк провел товарищескую встречу с дортмундской Боруссией. Благодаря голам Буяльского и Ваната киевляне одержали победу со счетом 3:2. На матч пришли 35 тысяч болельщиков, которые помогли собрать для Украины 400 тысяч евро.
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