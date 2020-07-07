Григорчук выдвинул строгое требование к клубам, в которых готов продолжить тренерскую карьеру

Известный украинский тренер Роман Григорчук признался, что хотел бы снова поработать в Украине.

"Хотелось бы вернуться к активной тренерской работы. Это входит в мои планы. Однако хочу сказать, что буду рассматривать только то предложение, в котором речь пойдет о том, чтобы возглавить команду, которая будет ставить серьезные задачи, хочет играть в еврокубках. Хочется взять коллектив, у которого будут высокие цели.

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Не буду скрывать, мое сердце лежит к работе в Украине, мне бы хотелось поработать здесь, дома. Однако карьера тренера такова, что мы не можем загадывать и сами выбирать. Буду исходить из того, чтобы следующая команда хотела и могла достигать высоких целей. Будет замечательно, если это коллектив из Украины.

О работе в сборной... Раньше я не мог представить себя у руля какой-нибудь сборной. Но в последние год-два моя философия в этом направлении скорректировалась и появилась готовность к такой работе", – сказал Григорчук в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Григорчук уже имеет опыт работы тренером в УПЛ: наставник возглавлял запорожский Металлург и Черноморец. Последние 5 лет специалист провел в лигах Азербайджана и Казахстана, возглавляя Габалу и Астану соответственно.

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