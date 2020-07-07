Григорчук висунув сувору вимогу до клубів, в яких готовий продовжити тренерську кар'єру

Відомий український тренер Роман Григорчук зізнався, що хотів би знову попрацювати в Україні.

"Хотілося б повернутися до активної тренерської роботи. Це входить в мої плани. Однак хочу сказати, що розглядатиму лише ту пропозицію, в якій йтиметься про те, щоб очолити команду, яка буде ставити серйозні завдання, хоче грати в єврокубках. Хочеться взяти колектив, у якого будуть високі цілі.

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Не буду приховувати, моє серце лежить до роботи в Україні, мені б хотілося попрацювати тут, вдома. Однак кар'єра тренера така, що ми не можемо загадувати і самі вибирати. Буду виходити з того, щоб наступна команда хотіла і могла досягати високих цілей. Буде чудово, якщо це буде колектив з України.

Щодо роботи у збірній... Раніше я не міг уявити себе біля керма якої-небудь збірної. Але в останні рік-два моя філософія у цьому напрямку скорегувалась і з'явилась готовність до такої роботи", – сказав Григорчук у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Григорчук вже має досвід роботи тренером в УПЛ: наставник очолював запорізький Металург та Чорноморець. Останні 5 років фахівець провів у лігах Азербайджану та Казахстану, очолюючи Габалу та Астану відповідно.

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