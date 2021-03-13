Чемпионат Беларуси 2021, 1-й тур

Шахтер С – Минск – 1:0

Гол: Дарбо, 83

Удаление: Остроух, 89 (Минск)

Солигорский Шахтер триумфально начал защиту звания чемпиона Беларуси. "Горняки" более активно провели как первую, так и вторую половины, о чем свидетельствует количество ударов (20 ударов в целом и 10 в створ против всего 6 общих ударов в активе соперника).

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Впрочем, забить удалось только перед финальным свистком – победу принес зимний новичок команды Дембо Дарбо. А удаление Остроуха на 89 минуте вообще лишило Минск надежд хотя бы на ничью. Таким образом, Шахтер присоединился к минскому Динамо, Энергетику-БГУ и Ислочи на первых позиций чемпионата.

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