Солігорський Шахтар мінімально переміг Мінськ у першому турі чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі 2021, 1-й тур

Шахтар С – Мінськ – 1:0

Гол: Дарбо, 83

Вилучення: Остроух, 89 (Мінськ)

Солігорський Шахтар тріумфально розпочав захист звання чемпіона Білорусі. "Гірники" більш активно провели як першу, так і другу половини, про що свідчить кількість ударів (20 ударів загалом та 10 у площину проти лише 6 загальних ударів у активі суперника).

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Втім, забити вдалось лише перед фінальним свистком – перемогу приніс зимовий новачок команди Дембо Дарбо. А вилучення Остроуха на 89 хвилині взагалі позбавило Мінськ надій бодай на нічию. Таким чином, Шахтар приєднався до мінського Динамо, Енергетика-БГУ та Іслочі на перших позиціх чемпіонату.

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