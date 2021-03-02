Суперкубок Беларуси

Шахтер С – БАТЭ – 0:0 (5:4 в серии пенальти)

Трофей разыгрывали действующий чемпион страны и обладатель Кубка. Команда Романа Григорчука получила возможность впервые в своей истории выиграть Суперкубок Беларуси. Украинец Роман Дебелко и экс-динамовец Никита Корзун остались в запасе.

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Обе команды имели достаточно моментов для взятия ворот, однако основное время завершилось нулевой ничьей. Экстратаймы регламентом не предусмотрены, поэтому судьба трофея решилась в серии пенальти. Здесь во всей красе предстал голкипер Шахтера Александр Гутор, который еще раньше несколько раз спасал партнеров. Экс-вратарь Черноморца справился с ударами Скавыша и Яблонского, а затем сам завершил лотерею пушкой в ​​левый угол! В составе "горняков" ошибся только Филипенко (стойка). Дебелко появился на 87 минуте и четко реализовал свою попытку.

Подопечные Романа Григорчука получили заряд позитива перед стартом чемпионата Беларуси. Шахтер начнет защиту титула 13 марта домашним поединком против Минска.

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