"Наверное, здесь есть определенная закономерность: чем скорее закончится война, тем быстрее восстановится футбол и чемпионат Украины.

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Думаю, мы все будем другими. И наш путь после войны тоже будет другим, очень стремительным. Восстановление всего будет происходить очень быстро. Мы понимаем и видим, что нам помогает весь мир. С нашими людьми все будет сделано очень быстро", – сказал Григорчук в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, украинцы уже 54-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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