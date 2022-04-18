Григорчук спрогнозировал будущее украинского футбола после завершения войны
Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук уверен, что после нашей победы отечественный футбол выйдет на качественно новый уровень.
"Наверное, здесь есть определенная закономерность: чем скорее закончится война, тем быстрее восстановится футбол и чемпионат Украины.
"Футбольные потери очень велики": Григорчук – о деятельности Черноморца
Думаю, мы все будем другими. И наш путь после войны тоже будет другим, очень стремительным. Восстановление всего будет происходить очень быстро. Мы понимаем и видим, что нам помогает весь мир. С нашими людьми все будет сделано очень быстро", – сказал Григорчук в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, украинцы уже 54-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.
Россия напала на Украину: Динамо уничтожают из-за скандала со сборниками, беспрецедентный поступок из Первой лиги (LIVE)