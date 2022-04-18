"Напевно, тут є певна закономірність: чим скоріше закінчиться війна, тим швидше відновиться футбол та чемпіонат України.

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Думаю, що ми всі будемо іншими. І наш шлях після війни теж буде іншим, дуже стрімким. Відновлення всього буде відбуватися дуже стрімко. Ми розуміємо та бачимо, що нам допомагає весь світ. З нашими людьми все буде зроблено дуже швидко", – сказав Григорчук в коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці вже 54-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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