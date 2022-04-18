Григорчук спрогнозував майбутнє українського футболу після завершення війни
Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук впевнений, що після нашої перемоги вітчизняний футбол вийде на якісно новий рівень.
"Напевно, тут є певна закономірність: чим скоріше закінчиться війна, тим швидше відновиться футбол та чемпіонат України.
"Футбольні втрати дуже великі": Григорчук – про діяльність Чорноморця
Думаю, що ми всі будемо іншими. І наш шлях після війни теж буде іншим, дуже стрімким. Відновлення всього буде відбуватися дуже стрімко. Ми розуміємо та бачимо, що нам допомагає весь світ. З нашими людьми все буде зроблено дуже швидко", – сказав Григорчук в коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, українці вже 54-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.
Росія напала на Україну: Динамо знищують за скандальне рішення щодо збірної, безпрецедентний вчинок з Першої ліги (LIVE)