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Григорчук прокомментировал поражение Астаны со счетом 0:6 в Лиге Европы

13:00 86 Читати українською
Григорчук прокомментировал поражение Астаны со счетом 0:6 в Лиге Европы
Роман Григорчук / фото: ФК Астана

Главный тренер Астаны Роман Григорчук рассказал о сокрушительном поражении в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (0:6).

39’ Тен Копмайнерс
43’ Майрон Боаду
77’ Келвин Стенгс
83’ Тен Копмайнерс
85’ Юкинари Сугувара
90+2’ Усама Идриси
 
39’ Тен Копмайнерс
43’ Майрон Боаду
77’ Келвин Стенгс
83’ Тен Копмайнерс
85’ Юкинари Сугувара
90+2’ Усама Идриси

"Хорошо, что закончилась эта игра. С начала второго тайма главное, чего я хотел – чтобы она быстрее закончилась.

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Я понимал, что для того, чтобы бороться с АЗ на равных, Астане нужно быть в лучшем составе. Тогда, конечно, мы могли бы рассчитывать на совершенно другой результат. Картина на поле была бы другой.

Определяя состав, я понимал, что нам будет очень сложно. Конечно, мы надеялись, что результат будет лучшим. Но в целом то, что происходило на поле не должно удивлять, все было закономерно. Результат отразил соотношение сил на сто процентов", – цитирует Григорчука sports.kz.

Напомним, Астана потерпела сокрушительное поражение от АЗ (0:6) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Теги
Лига Европы Украинцы за рубежом Роман Григорчук Роман Григорчук АЗ - Астана АЗ АЗ Астана Астана
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