Григорчук прокоментував поразку Астани з рахунком 0:6 в Лізі Європи

Головний тренер Астани Роман Григорчук розповів про нищівну поразку в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти АЗ (0:6).

"Добре, що закінчилася ця гра. З початку другого тайму це головне, чого я хотів - щоб вона швидше закінчилася.

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Я розумів, що для того, щоб боротися з АЗ на рівних, Астані потрібно бути в найкращому складі. Тоді, звичайно, ми могли б розраховувати на абсолютно інший результат. Картина на полі була б інша.

Визначаючи склад, я розумів, що нам буде дуже складно. Звичайно, ми сподівалися, що результат буде кращим. Але в цілому те, що відбувалось на полі не має дивувати, все було закономірно. Результат відобразив співвідношення сил на сто відсотків", – цитує Григорчука sports.kz.

Нагадаємо, Астана зазнала нищівної поразки від АЗ (0:6) в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

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