Лига Европы: Яремчук дублем спас Гент от поражения Вольфсбургу, Григорчук опозорился против АЗ

Состоялись поединки третьего тура группового этапа Лиги Европы 2019/20 в квартетах І, J, K, L.
Лига Европы 2019/20, групповой этап, 3 тур
Группа І
Гент – Вольфсбург – 2:2
Голы: Яремчук, 41, 90+4 – Вегорст, 3, Жоао Виктор, 24
Группа J
Рома – Боруссия М – 1:1
Голы: Дзаньоло, 32 – Штиндль, 90+3 (пен.)
Башакшехир – Вольфсберг – 1:0
Гол: Кахведжи, 78
Группа K
Бешикташ – Брага – 1:2
Голы: Наир, 71 – Орта, 38, Эдуарду, 80
Нереализованный пенальти: Льяич, 74 (Бешикташ)
Слован Б – Вулверхемптон – 1:2
Голы: Спорар, 11 – Саисс, 58, Хименес, 64 (пен.)
Удаление: Жота, 87 (Вулверхэмптон)
Группа L
АЗ – Астана – 6:0
Голы: Копмайнерс, 39, 83 (оба – пен.), Боаду, 43, Стенгс, 77, Сугувара, 85, Идриси, 90+2
Партизан – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Марсьяль, 43 (пен.)
В матче соперников Александрии сильнейшего не выявили – Гент и Вольфсбург поделили очки. Немцы к середине первого тайма оформили преимущество в два гола, однако Роман Яремчук отыграл один мяч за несколько минут до перерыва. Форвард сборной Украины решил не останавливаться и стал настоящим героем встречи, оформив дубль и подарив бельгийцам ничью.
Лига Европы: Ференцварош Реброва с тремя украинцами унизил ЦСКА в России, Фейеноорд уступил Янг Бойз
В группе J Рома не смогла удержать победу над Боруссией М, однако осталась на вершине квартета, а Башакшехир вырвал три очка у Вольфсберга, что позволило туркам подняться на вторую строчку.
А вот другой турецкий клуб, Бешикташ, потерпел фиаско в домашнем матче против Браги. Антигероем встречи стал хавбек хозяев Адем Льяич – серб не реализовал пенальти, а через несколько минут португальцы вышли вперед и забрали три очка. В другом матче группы К Вулверхэмптон на выезде одержал волевую победу над Слованом – "волки" пропустили в дебюте встречи, но во втором тайме ответили двойным ударом за шесть минут – 1:2.
Матчи группы L завершились логическими победами фаворитов – АЗ поиздевался над Астаной Романа Григорчука, а Манчестер Юнайтед вымучил три очка против сербского Партизана. Именно англичане и голландцы являются лидерами квартета после трех туров.
Александрия и Сент-Этьен сыграли вничью – игрок французов оформил курьезный "дубль"