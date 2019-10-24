Лига Европы: Яремчук дублем спас Гент от поражения Вольфсбургу, Григорчук опозорился против АЗ

Состоялись поединки третьего тура группового этапа Лиги Европы 2019/20 в квартетах І, J, K, L.

Лига Европы 2019/20, групповой этап, 3 тур

Группа І

Гент – Вольфсбург – 2:2

Голы: Яремчук, 41, 90+4 – Вегорст, 3, Жоао Виктор, 24

Группа J

Рома – Боруссия М – 1:1

Голы: Дзаньоло, 32 – Штиндль, 90+3 (пен.)

Башакшехир – Вольфсберг – 1:0

Гол: Кахведжи, 78

Группа K

Бешикташ – Брага – 1:2

Голы: Наир, 71 – Орта, 38, Эдуарду, 80

Нереализованный пенальти: Льяич, 74 (Бешикташ)

Слован Б – Вулверхемптон – 1:2

Голы: Спорар, 11 – Саисс, 58, Хименес, 64 (пен.)

Удаление: Жота, 87 (Вулверхэмптон)

Группа L

АЗ – Астана – 6:0

Голы: Копмайнерс, 39, 83 (оба – пен.), Боаду, 43, Стенгс, 77, Сугувара, 85, Идриси, 90+2

Партизан – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Марсьяль, 43 (пен.)

В матче соперников Александрии сильнейшего не выявили – Гент и Вольфсбург поделили очки. Немцы к середине первого тайма оформили преимущество в два гола, однако Роман Яремчук отыграл один мяч за несколько минут до перерыва. Форвард сборной Украины решил не останавливаться и стал настоящим героем встречи, оформив дубль и подарив бельгийцам ничью.

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В группе J Рома не смогла удержать победу над Боруссией М, однако осталась на вершине квартета, а Башакшехир вырвал три очка у Вольфсберга, что позволило туркам подняться на вторую строчку.

А вот другой турецкий клуб, Бешикташ, потерпел фиаско в домашнем матче против Браги. Антигероем встречи стал хавбек хозяев Адем Льяич – серб не реализовал пенальти, а через несколько минут португальцы вышли вперед и забрали три очка. В другом матче группы К Вулверхэмптон на выезде одержал волевую победу над Слованом – "волки" пропустили в дебюте встречи, но во втором тайме ответили двойным ударом за шесть минут – 1:2.

Матчи группы L завершились логическими победами фаворитов – АЗ поиздевался над Астаной Романа Григорчука, а Манчестер Юнайтед вымучил три очка против сербского Партизана. Именно англичане и голландцы являются лидерами квартета после трех туров.

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