"Вербіч зривався, робив багато зайвого – він "перегорів": чому нічиї Динамо та Олександрії – це небо і земля

"Футбол 24" обговорює матчі українських клубів у 3-му турі Ліги Європи з Іваном Гецком, автором першого голу в історії збірної України.

– Динамо пропустило вже на 84-ій секунді. Про що це свідчить, і як ви прокоментуєте дії захисту киян у цьому епізоді?

– Навіть не знаю, як це назвати, – недооцінка суперника чи незібраність. З перших хвилин виглядали розхлябано. Це насторожувало. Швидко пропустили і було відчуття, що пропустять ще.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

У дебюті склалася якась така незрозуміла ситуація, з якою тепер тренерський штаб повинен розібратися. Команда виявилася неготовою до того, що її пресингуватимуть та атакуватимуть. "Динамівці" сподівалися на щось інше. Для них стало сюрпризом, що суперник грав першим номером. Копенгаген одразу пішов вперед – цього ніхто не очікував. До того ж, у Динамо було неправильне розташування гравців.

– Для Вербіча гра проти Копенгагена мала особистий характер. Схоже, це зіграло із ним злий жарт. Перегорів словенець?

– Скоріш за все, так воно й було. Вербіч хотів вилізти із шкури, показати щось надзвичайне. Не вдалося. Надзвичайно висока мотивація його переповнила настільки, що в окремих моментах йому навіть не вдавалося приборкати м’яч. Робив багато зайвого, непотрібного, зривався на емоції. Такий стан вплинув на його гру і на гру Динамо загалом.

– Михайличенко зробив лише одну заміну. У запасі залишилися Цітаішвілі, Шапаренко, Жерсон, Соль, Караваєв… Невже головного тренера влаштовував нічийний результат?

– Я не думаю, що його влаштовувала нічия. Вважаю, тут справа трохи в іншому. Ті футболісти, які вчора перебували у запасі, навряд чи могли підсилити гру київської команди.

Динамо – Копенгаген: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

– З того, що ми побачили вчора, ще одна нічия – у Данії – буде для Динамо за щастя?

– У Копенгагені зрозуміли, що з Динамо можна грати і перемагати. При підтримці своїх трибун данці зіграють у зовсім інший футбол – вони однозначно підуть забивати. Але в цьому для Динамо є певний позитив – можна діяти у своїй манері, на контратаках. Не думаю, що це буде прохідна гра – як для одних, так і для інших. Нічия стане закономірним результатом.

– Нічия Олександрії на полі Сент-Етьєна. Не очікували?

– Не очікував, чесне слово. Напевно, ніхто не мав особливих надій. Адже французький футбол – на підйомі, а рівень Ліги 1 набагато вищий, ніж УПЛ. Проте Олександрія вистояла – честь і хвала команді! Приємно здивувало, що наш клуб знову взяв очки. Та ще й проти такого історичного гранда, як Сент-Етьєн.

Сент-Етьєн – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Майстер-клас від Шарана, як при мінімумі моментів добитися позитивного результату. Заслуга тренерського штабу – надзвичайно велика. Плюс – гравці билися, боролися, вбивались на полі. Ми побачили справжній командний дух і характер. Нічия Олександрії і нічия Динамо – це небо і земля.

– Чи маєте серйозні підстави сподіватися на перемогу Олександрії у четвертому турі?

– Я – оптиміст. Впевнений у тому, що Шаран і його команда зроблять все, щоб обіграти Сент-Етьєн вдома.

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