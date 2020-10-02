"Мы довольны – мы прошли в Кубке дальше. Мы хотим добывать титулы, поэтому Кубок – это одна из наших целей. Довольны результатом.

Шахтер Солигорск разгромил Слуцк – Григорчук продолжает дело Вернидуба в Кубке Беларуси

По игре, в принципе, расстраиваться тоже нет повода. Создали невероятное количество голевых моментов сегодня. Точнее, не стопроцентных моментов, но очень большое количество голевых и предголевых ситуаций, где можно было немного по-другому доиграть и были бы еще забитые голы.

С одной стороны хорошо, что таких моментов у нас много, с другой – мы понимаем, что здесь надо еще попотеть и поработать. В целом, все положительно", – поделился Григорчук в комментарии официальному сайту Шахтера Солигорск.

Напомним, подопечные Григорчука разбили Слуцк (4:1) и оформили выход в 1/4 финала Кубка Беларуси.

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