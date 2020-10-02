Кубок Беларуси 2020, 1/8 финала

Слуцк – Шахтер С – 1:4

Голы: Гафар, 87 – Баланович, 61, Сачивко, 64, Бегунов, 68, Соке, 84

Нереализованный пенальти: Антич, 51

Первый тайм прошел без голов, но с преимуществом Шахтера, а во второй половине клуб из Солигорска материализовал его в забитые мячи. Сначала Антич не реализовал пенальти, однако Баланович, Сачивко и Бегунов с 61 по 68 минуты сделали преимущество клуба Григорчука разгромнім. Соке еще увеличил преимущество, а Гафар отыграл один мяч, однако это не помешало клуба из Солигорска выйти в следующую стадию Кубка Беларуси.

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