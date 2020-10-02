Григорчук озвучив цілі Шахтаря Солігорськ у Кубку Білорусі після феєричної перемоги
Головний тренер солігорського Шахтаря Роман Григорчук поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Кубка Білорусі проти Слуцька.
"Ми задоволені – ми пройшли в Кубку далі. Ми хочемо здобувати титули, тому Кубок – це одна з наших цілей. Задоволені результатом.
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Через гру, в принципі, засмучуватися теж немає приводу. Створили неймовірну кількість гольових моментів сьогодні. Точніше, не стовідсоткових моментів, але дуже велика кількість гольових і передгольових ситуацій, де можна було трохи по-іншому дограти і були б ще забиті голи.
З одного боку добре, що таких моментів у нас багато, з іншого – ми розуміємо, що тут треба ще попотіти і попрацювати. В цілому, все позитивно", – поділився Григорчук в коментарі офіційному сайту Шахтаря Солігорськ.
Нагадаємо, підопічні Григорчука розбили Слуцьк (4:1) та оформили вихід до 1/4 фіналу Кубка Білорусі.
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