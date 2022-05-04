"Я не склонен обсуждать решение Де Дзерби. Я читал его интервью, мне нравится его позиция. Он говорил, что с Украиной, что ему нравится украинский народ, украинский чемпионат. Говорил, что даже готов бесплатно работать в Шахтере.

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Степаненко сказал, что Де Дзерби вместе с помощниками на 50% уже попрощался с командой. Но, как я понял, окончательного решения еще нет.

Кто мог бы его заменить? Неправильно говорить о кандидатурах, на этот момент Де Дзерби для меня – тренер Шахтера. Итальянец провел очень серьезную работу в Шахтере, внес определенный вклад в развитие украинского футбола. Чем больше таких тренеров будет в нашем чемпионате, тем интереснее он будет.

Готов ли я возглавить Шахтер? На данный момент я – тренер Черноморца, о чем мы можем говорить? Это очень дорогой для меня клуб. Сказать, что я очень люблю эту команду, будет мало", – сказал Григорчук в комментарии Tribuna.

Напомним, 57-летний специалист возглавил Черноморец в декабре 2021-го, подписав контракт на 2,5 года.

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